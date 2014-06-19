В Донецкой области от отравления рудничным газом погибли 4 горняков
08:57, 19 июня 2014Политика
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В городе Торез Донецкой области в подземном сооружении теплотрассы шахты «им. Киселева» во время несанкционированной резки металла погибли 4 человека.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла вчера, 18 июня, в 13.15.
Предварительная причина гибели – отравление рудничным газом, говорится в сообщении.
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В 14 час. отделением Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля тела погибших подняты на поверхность.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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