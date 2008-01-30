Вероятные ротации в руководстве Ощадбанка не надо политизировать

Вопрос возможных ротаций в составе Наблюдательного совета и Правления Сбербанка не должен политизироваться, он находится исключительно в плоскости оценки внутренней деятельности самого банка. На этом настаивает заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, член наблюдательного совета Сбербанка Андрей ПЫШНЫЙ, сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Политический подтекст отдельных заявлений по данному поводу не способствует объективному рассмотрению Наблюдательным советом вопроса результатов деятельности банка. Еще раз отмечу – государство сделало почти все для работы банка. Никакой политики здесь нет и быть не должно», – сказал А.Пышный.

Он подчеркнул, что возвращение сбережений вкладчикам Сбербанка СССР стало возможным, в первую очередь, благодаря консенсусу, которого достигли в этом вопросе все ветви украинской власти.

Заместитель секретаря СНБОУ отметил, что назначение и освобождение председателя и членов Правления банка - исключительная компетенция Наблюдательного совета, и это определено ст. 7 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Говоря о качестве реализации и последствиях компенсаций потерянных сбережений, А.Пышный обратил внимание на важность четкого раздела сфер ответственности между органами власти и непосредственно Ощадным банком в этом вопросе. «Роль и функции, которая выполняет банк при реализации проекта по выплате компенсаций потерянных сбережений, являются безусловно приоритетной, но не единственной целью деятельности банка. Для председателя Правления банка стабильная прибыльная и бесперебойная работа банка должна быть не менее важной, чем выполнение разового правительственного задания», – отметил он.

А.Пышный выразил уверенность, что скоординированные действия среднего звена банка – руководителей региональных управлений, имеющих многолетний опыт работы, обеспечит постепенную нормализацию процесса регистрации вкладчиков и выплаты компенсаций. «Именно им удалось отработать оптимальную модель поведения с раздраженными вкладчиками, несмотря на потоки противоречивой информации от Правления банка. Их деятельность служит залогом того, что никакие изменения в составе Правления уже не повредят настроенному процессу», – подчеркнул А.Пышный.

Он также добавил, что в ближайшее время будет инициировано заседание Наблюдательного совета Сбербанка, где предметом рассмотрения станут проблемы качества реализации и последствия компенсаций утраченных сбережений.