Польская прокуратура рассматривает несколько версий ДТП, в котором погибли 7 украинцев

Польская прокуратура рассматривает несколько версий причин вчерашней автокатастрофы украинского микроавтобуса, среди которых - вина водителя или неправильная организация дорожных работ.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Ополе, которая ведет это дело, Лидия Серадская.

”То, что мы точно знаем, что бус перевернулся, ударился крышей в машину. Отчего это произошло - сейчас неизвестно и будет выясняться. Будет выясняться, была ли это вина водителя. Если так, то какая? Будет проверяться, могла ли машина перевозить столько пассажиров и должным ли образом были организованы работы на магистрали”, - сказала она.

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Собеседник агентства отметила, что украинский микроавтобус столкнулся с машиной технического обслуживания магистрали, работники которой косили газон.

Пресс-секретарь не уточнила, работали ли предупредительные сигналы о работе техперсонала на магистрали должным образом, объяснив это ”делом следствия”, но сказала, что это было проверено.

По неофициальной информации на интернет-форумах, причиной ДТП могло стать собственно отсутствие соответствующих предупреждений или то, что они не работали, из-за чего водитель был вынужден сделать резкий маневр, в результате которого автомобиль перевернулся.

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”Я ехал там в прошлую пятницу, но они (техническая служба) стояли на левой полосе на повороте. Был вынужден уходить вправо на скорости 140 километров в час. Перед этим не было никаких информационных таблиц о работах на дороге”, - написал один из пользователей.

Польский телеканал TVN24 также отметил, что получил электронное письме от мужчины, который представился работником фирмы, которая выполняла эти технические работы и который тоже назвал отсутствие предупредительных знаков наиболее вероятной причиной ДТП.

”Не один раз указывал своим руководителям на неправильность их действий, поскольку с большого расстояния и под углом не видно, что что-то мигает. Не один раз, и не два водители еле успевали прятаться за другими автомобилями, потому что неожиданно перед ними появлялась машина технической службы. Меня совершенно не удивит, если в этот раз произошло так же”, - написал он.

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Представитель компании GDKiA, которая ответственна за дороги в Польше, Михал Ванда заявил, что дорожные работы были соответствующим образом обозначены за несколько километров и перед самой газонокосилкой ехал бус.

Серадская также сказала УНИАН, что не имеет информации о том, есть ли среди погибших в аварии водитель микроавтобуса.

Генконсул Украины в Кракове Виталий Максименко сказал агентству, что водитель, по предварительной информации, погиб.

Как сообщал УНИАН, в результате вчерашней ДТП на юге Польши погибли 7 граждан Украины и 5 были доставлены в больницы, среди которых две женщины в тяжелом состоянии.