Для беженцев из Донбасса подготовили более 30 тысяч мест для размещения

Для беженцев из Донбасса подготовлено более 30 тыс. мест для временного размещения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема сегодня журналистам перед заседание правительства.

Он отметил, что только за последнюю неделю около 15 тыс. беженцев покинули территорию Донецкой области.

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"Вчера мы проводили селекторное совещание вместе с администрациями областей, и на этих совещаниях мы включили в вопросы переселенцев две области, Луганскую и Донецкую, где также проходит переселение граждан из этих регионов. По нашей информации, оно проходит в большом количестве. Только из Донецкой области около 15 тыс. человек выехали за последнюю неделю", - сказал Ярема.

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По его словам, сформирован банк данных мест, куда могут переселяться люди из критических регионов.

"На сегодняшний день этих мест более 30 тысяч. Они расположены по всей Украине, больше всего - в Черкасской области", - сказал Ярема.