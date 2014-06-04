За последнюю неделю Донецкую область покинули 15 тысяч человек - СМИ

Последние рассказывают, что на Западе и в Центре Украины схидняков ждут, находят им временное жилье и собирают для них деньги. Волонтерская деятельность крайне опасная: ведь террористы ищут и запугивают тех, кто способствует людям покинуть зону боевых действий, передает ТСН.

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В то же время, председатель Донецка массовую эвакуацию отрицает . Александр Лукьянченко утверждает, что ни один человек, который хотел бы уехать из Донбасса, к горсовету не обращалась.

Волонтеры признаются, что труднее всего выбраться из города инвалидам, семьям с людьми преклонного возраста и очень маленькими детьми. Однако активисты пытаются вывезти всех: самому младшему "клиенту" волонтерской службы - 6 дней от рождения.