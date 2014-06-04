За последнюю неделю Донецкую область покинули 15 тысяч человек - СМИ
Только за последнюю неделю Донецкую область покинули 15 тысяч человек. Люди бегут самостоятельно или с помощью волонтеров.
Последние рассказывают, что на Западе и в Центре Украины схидняков ждут, находят им временное жилье и собирают для них деньги. Волонтерская деятельность крайне опасная: ведь террористы ищут и запугивают тех, кто способствует людям покинуть зону боевых действий, передает ТСН.
Читайте такжеВ Донецке террористы бросили в окно райсуда "коктейль Молотова"
В то же время, председатель Донецка массовую эвакуацию отрицает . Александр Лукьянченко утверждает, что ни один человек, который хотел бы уехать из Донбасса, к горсовету не обращалась.
Волонтеры признаются, что труднее всего выбраться из города инвалидам, семьям с людьми преклонного возраста и очень маленькими детьми. Однако активисты пытаются вывезти всех: самому младшему "клиенту" волонтерской службы - 6 дней от рождения.