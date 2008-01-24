Фильмы, дублированные на украинский, надо показывать без НДС

Министерство культуры и туризма Украины предлагает освобождать от налога на добавленную стоимость услуги по демонстрированию фильмов, дублируемых государственным языком.

Об этом идет речь в отчете Минкультуры и туризма (МКТ) относительно организации выполнения решения Конституционного Суда Украины об обязательном дублировании 100% фильмов в прокате украинским языком.

Как сообщает пресс-служба МКТ, в последнее время в средствах массовой информации развернулась дискуссия относительно введения в действие 24 декабря 2007 года решения Конституционного Суда Украины, связанного с трактовкой статьи 14 Закона Украины “О кинематографии”.

По информации профильного министерства, практически все общенациональные телевизионные каналы соответствующим образом отреагировали на ситуацию, связанную с введением в действие новых правил относительно распространения в Украине фильмов иностранного производства. В МКТ начали поступать обращения как дистрибьюторов, так и демонстраторов фильмов, в которых выражается обеспокоенность относительно уменьшения валовых поступлений от кино-показов и роста количества пиратских кино-копий на рынке домашнего видео.

Кроме того, некоторые дистрибьюторы жалуются на недостаточность полноценной материально-технической базы в Украине относительно реализации нормы закона.

МКТ информирует о том, что принимает соответствующие меры для организации выполнения решения Конституционного Суда. В частности, с целью стимулирования показов фильмов иностранного производства, дублируемых украинским языком, на рассмотрение Кабинета Министров Украины и Верховной Рады Украины внесены предложения относительно освобождения от налога на добавленную стоимость услуги по демонстрированию фильмов, дублируемых государственным языком, и возмещения расходов на субтитрование фильмокопий в оригинальной версии высокохудожественных, экспериментальных фильмов иностранного производства (так называемое артхаузное кино), демонстрирование которых осуществляется в нескольких фильмокопиях.

В Национальном центре А.Довженко введена в строй первая очередь студии по дублированию, озвучению, субтитрованию фильмокопий. Начали работу еще три студии по дублированию и озвучению фильмов. Кроме того, в Национальном центре А.Довженко создается технологический цикл по обработке кинопленки и тиражированию фильмокопий, их субтитрования и перевода на другие носители, который будет введен в строй в 1 квартале текущего года, сообщает Минкультуры.