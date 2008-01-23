Богатырева: позиции Партии регионов и Ющенко по вступлению в НАТО совпадают

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА отмечает, что позиции Партии регионов и Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно вступления Украины в НАТО совпадают: "Вступление в НАТО и референдум будут проведены в то время, когда страна будет готова. По результатам референдума будет приниматься соответствующее решение".

Об этом Р.БОГАТЫРЕВА сказала в эфире канала "1+1", комментируя критику Партии регионов относительно листа руководителей государства с инициативой о присоединении Украины к плану действий относительно членства в НАТО.

"Сейчас речь о вопросе вступления не идет. Речь идет о присоединении к плану действий, которые бы могли внедрить в Украине определенные стандарты", - сказала секретарь СНБО.

При этом Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что "сейчас нельзя полагаться на политическую конъюнктуру, нужно быть последовательными в действиях, которые предлагают власть и государственные органы".

На замечание, что позиции Президента и Партии регионов относительно НАТО отличаются, а сама Р.БОГАТЫРЕВА является одновременно членом власти и членом "Регионов", секретарь СНБО заявила: "Позиция, которую я обнародовала, совпадает с позицией Президента и с тем положением, которое принимает Партия регионов, – вступление в НАТО по результатам референдума".

Кроме того, передает “Украинская правда”, на вопрос, каким был последний аргумент для принятия решения об объятии должности секретаря СНБО, Р.БОГАТЫРЕВА сказала: "Те задания, которые есть в политических программах многих партий, как раз и сосредоточивается в таком органе как СНБО".

А на вопрос, не стыдно ли ей, как госчиновнику, за ее прежнее участие в съезде депутатов в Северодонецке в 2004 году, секретарь СНБО заявила: "На волне политических противостояний есть много моментов, за которые человек может потом себя корить". На будущем съезде Р.БОГАТЫРЕВОЙ, по ее словам, не будет.