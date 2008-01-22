Буш стимулирует экономику США, а фондовые рынки трясет во всем мире

Президент США Джорж Буш не исключает принятия дополнительных мер для стимулирования экономики страны, помимо уже заявленного сокращения налоговой нагрузки на 150 млрд долл., сообщила пресс-секретарь Белого дома Дана Перино. Она не сказала "открытым текстом", что Белый дом предлагает увеличить заявленную сумму, но при этом и не исключила такой возможности. Пресс-секретарь отметила, что Белый дом не прогнозирует наступления рецессии, а говорит лишь "о снижении темпов роста" экономики, передает Associated Press. При этом она отказалась комментировать обрушение рынков, сославшись на то, что Белый дом "не комментирует ежедневные движения рынка".

19 января Дж.Буш предложил сократить налоговую нагрузку на 1% ВВП, или 140-150 млрд долл., для стимулирования экономики страны, что вызвало беспокойство инвесторов относительно возможного наступления экономической рецессии в США. Вследствие этого второй день наблюдается падение ведущих индексов на мировых фондовых рынках.

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