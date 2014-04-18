Жители Кубани скупают в Крыму алкоголь и стройматериалы из-за разницы в цене - СМИ

Жители когда-то приграничной Керчи всерьез обеспокоены паломничеством из Краснодарского края: кубанцы скупают в магазинах продукты, одежду, стройматериалы.

Особенно ощутима разница в стоимости и качестве алкогольных и табачных изделий – ради них жители Кубани не ленятся преодолеть на пароме Керченский пролив, передают Крым.Реалии.

Местных жителей подобные «шоп-туры» не радуют: крымчане уже столкнулись с новой реальностью, в которой практически ежедневно дорожают товары. Не скрывают своего разочарования и пенсионеры, которые надеялись на безбедную старость, передает издание. Читайте такжеКрым в 2014 году останется без овощей и картофеля

«Оказалось, что цены у нас на некоторые продукты ниже, в том числе мясо, на стройматериалы –тоже. Увозит Кубань отсюда все, что можно. А у нас – цены существенно подскочили! Товары с той стороны привозят, а они дороже! Как-то это все неправильно. Если так и дальше пойдет, то все увеличения в выплатах на 25 - 50% как раз и уравняют ценовую разницу. И тогда обещанное увеличение пенсии и зарплат в разы, не станет увеличением, а просто сравняется с материковыми», – пишут на местных форумах, сообщает Крым.Реалии.

Беспокойства крымчанам добавляет и курс доллара, из-за которого резко выросли цены на стройматериалы, бытовую технику и другие товары, и курс рубля, который постоянно меняется в обменных пунктах и на магазинных ценниках. В то же время, повышение пенсий и зарплат происходит крайне медленно, отмечают местные жители.