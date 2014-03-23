Синоптики прогнозируют холодное лето

Синоптики прогнозируют в Украине холодное лето, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Не будет жарким и май - в конце месяца возможны значительные осадки в виде дождя и града. Такой же переменчивой будет погода в июне и июле. Температура воздуха не поднимется выше 20-25 градусов. Аномального теплого лета ждать не стоит.

Читайте также В конце недели в Украине потеплеет до 20 градусов - УкргидрометцентрНапомним, год назад в конце марта в течение суток в Киеве выпала месячная норма снега. В столице был парализован весь наземный транспорт. В общем, из-за снегопадов были обесточены почти 400 населенных пунктов.