В Украине производство бензина возросло, дизельного топлива - сократилось

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в 2007 году увеличили производство автомобильного бензина на 5,9%, по сравнению с 2006 годом, до 4159,4 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что производство дизельного топлива в Украине в 2007 году сократилось на 2,7%, по сравнению с 2006 годом, до 4096,8 тыс. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство мазута в Украине в 2007 году сократилось на 6,9%, по сравнению с 2006 годом, до 3324,3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 16,8%, по сравнению с 2005 годом, до 3926,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2006 г. сократилось на 21,7% - до 4211,1 тыс. тонн. Производство мазута в Украине в 2006 г. сократилось на 38,5% - до 3569,7 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ ("ЛУКОЙЛ"), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский ("Нафтогаз Украины"), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

На сегодня два НПЗ – Херсонский и Одесский находятся на реконструкции.