Минтруда предлагает решить демографическую проблему

Министерство труда и социальной политики Украины будет настаивать на разработке национальной программы, направленной на решение демографической проблемы. Об этом сообщает Минтруда.

Как отметила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, одной из стратегических линий программы “Украинский прорыв: для людей, а не для политиков” есть решение демографической проблемы. Это значит, что государство должно поддерживать молодые семьи, заботиться о будущих мамах.

Министр напомнила, что бюджет нынешнего года предусматривает значительно более высокие, по сравнению с 2007 годом, размеры помощи при рождении ребенка. И эти выплаты дифференцированы: на первого ребенка 12 тысяч 240 гривен, на второго - 25 тысяч, на третьего и следующих - 50 тысяч. “Но, - как отмечает Л.ДЕНИСОВА, - сегодня мы должны задуматься и над тем, что выплачиваем средства уже по, так сказать, осуществленному факту, когда женщина родила ребенка. Следовательно, Минтруда будет настаивать на разработке национальной программы, которая будет предусматривать не только врачебный присмотр для будущих мам, которые стали на учет в медицинской консультации, но и поддержку женщин, которые только рассуждают, смогут ли они себе позволить родить и содержать ребенка”.

По убеждению Л.ДЕНИСОВОЙ, это должна быть национальная программа, которая будет предусматривать создание национальных центров здоровья, расширение материальных источников поддержки матери, в частности, увеличение помощи по беременности и родам.

Впрочем, сегодня кое-кто подвергает сомнению возможность осуществления выплат в таких значительных размерах - 50 тысяч гривен на ребенка. Министр труда и социальной политики, комментируя такие опасения, замечает, что выплата этих средств - это не одноразовая помощь в прямом ее понимании. “То есть все эти средства не будут выплачены одновременно, - сказала министр. - Семья будет получать соответствующие суммы на протяжении трех лет. При рождении третьего ребенка (и следующих) матери сразу выплачивают 5 тысяч, а затем по 1 тыс. 250 гривен в месяц. Если же вдруг родители по той или другой причине откажутся от малыша, то в этом случае деньги будут зачтены на ребенка, который будет воспитываться или в интернатном учреждении или усыновителями”.

Л.ДЕНИСОВА также заметила, что в решении демографической проблемы Минтруда настроено работать совместно с Министерством по делам семьи, молодежи и спорта. Она сообщила, что “Минсемьи на сегодня подготовило, по моему мнению, перспективный законопроект, согласно которому денежную помощь при усыновлении ребенка приравняют к одноразовой помощи при рождении. То есть украинская семья получит дополнительный шанс вырастить здорового ребенка. И мы будем поддерживать такие новации”.