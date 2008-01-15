Определены 11 виновных в аварии на шахте им. Засядько

Правительственная комиссия по расследованию причин аварии на шахте им. Засядько определила 11 должностных лиц, виновных в нарушениях или невыполнении обязанностей.

"Мы не могли согласиться с тем, что причина трагедии на шахте - только стихия, поэтому провели дополнительное расследование. Мы не будем делать реверансы перед теми, кто нарушил или не выполнил своих функциональных обязанностей. Таких должностных лиц в акте 11 человек", - заявил председатель правительственной комиссии, первый вице-премьер-министр Александр Турчинов.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, господин Турчинов дал поручение Госгорпромнадзору и далее оставить шахту им. Засядько под особым контролем. Он также отметил, что правительство поддержит все инициативы Госгорпромнадзора, направленные на обеспечение безопасных условий труда шахтеров, в частности в вопросах, касающихся статуса и социальной защиты государственных инспекторов.

Коммерсант-Украина