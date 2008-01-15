Тимошенко: инфляционных шоков, как в прошлом году, не будет

Правительство разработало комплекс антиинфляционных мер для осуществления в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«В первую очередь, это координация между правительством и Национальным банком монетарной политики. Эмиссия не должна влиять на стабильность цен, как на оптовом, так и на розничном рынке. Это очевидные вещи», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра, правительство совместно с Нацбанком в ближайшее время зафиксирует все необходимые шаги, в том числе, по ситуации на товарных рынках.

«Правительство в последнее время провело несколько совещаний для того, чтобы выяснить, где есть монопольные рынки, как на этих рынках, прежде всего, на рынке продуктов питания и товаров народного потребления, где нужно делать интервенцию, а где монополизацию», – пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

«В этом году таких инфляционных шоков, как в прошлом году, категорически не будет, потому что политика будет грамотной, которая не допустит никаких срывов, как это было в прошлом году», – отметила глава правительства.