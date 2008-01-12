Пожар на шахте «Комсомолец Донбасса» записан в аварийный журнал

Пожар на шахте «Комсомолец Донбасса», который вспыхнул около 11.30, потушен.

Как сообщили УНИАН в центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы, в 12.25 были ликвидированы очаги возгорания.

Система вентиляции шахты, на время пожара включенная в режим реверсной струи, возвращена в нормальный режим. К 14.00 был подписан журнал о завершении аварийных работ.

Из шахты в связи с возгоранием были выведены на поверхность 720 рабочих.