Тимошенко настаивает на возврате Никопольского завода ферросплавов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на выполнении решения суда о возвращении Никопольского завода ферросплавов в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Есть решение суда, Никопольский ферросплавный завод возвратили государству. После этого был целый ряд злоупотреблений и отдельными судьями, и отдельными судами, где нарушались и Конституция, и законы Украины. Именно вследствие коррупции и всех теневых схем Никопольский ферросплавный завод еще фактически не вернули государству», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что все решения суда должны выполняться. По ее словам, новый руководитель Фонда госимущества после своего назначения детально разберется во всех теневых и незаконных действиях вокруг Никопольского завода ферросплавов.

Справка УНИАН. Консорциум «Приднепровье», приближенный к корпорации «Интерпайп», 26 мая 2003 года приобрел 25% госпакет ОАО «Никопольский завод ферросплавов» на приватизационном конкурсе. 15 августа 2003 года консорциум «Приднепровье» приобрел еще один 25% плюс 1 акция пакет, заплатив по 205,5 млн. грн. за каждый из пакетов. В 2003 году блокирующий пакет (25%) НЗФ выставлялся по стартовой цене 53 млн. 78 тыс. 700 грн. и был продан консорциуму "Приднепровье" за 205 млн. грн. Второй блокирующий пакет НЗФ в августе того же года был продан "Приднепровью" за 205,5 млн. грн. Таким образом, контрольный пакет НЗФ (50% + 1 акция) был продан за 410,5 млн. грн.

Эта покупка была оспорена в суде, в августе 2005 года Высший хозяйственный суд признал незаконной приватизацию 50%+1 акция НЗФ. ПФК "Приднепровье" подало кассационную жалобу на это решение в Верховный суд, однако суд в январе 2006 года отказал в ее удовлетворении.