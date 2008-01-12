На шахте «Комсомолец Донбасса» возник пожар, идет эвакуация

Сегодня в 11.35 на шахте «Комсомолец Донбасса» (Донецкая область) возник пожар. Возгорание произошло в одном из технических строений на поверхности. Как сообщает Центральный штаб Государственной военизированной горноспасательной службы, был произведен реверс воздушной струи. 720 человек, находившихся в шахте, выводятся на поверхность.