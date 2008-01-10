Американская экономика доказала свою конкурентоспособность

Предельное значение для рейтингов страны в иностранной валюте на уровне Aaa, рейтинги государственных ценных бумаг на уровне Aaa и "стабильный" прогноз по рейтингам поддержаны небольшим долгом правительства, а также размером и диверсифицированностью экономики, говорится сообщается в докладе международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service об экономике США.

Аналитики отмечают, что американская экономика продемонстрировала свою конкурентоспособность за счет быстрого роста производительности, высокого уровня технологических достижений и общего хорошего состояния государственного бюджета. Все эти факторы поддерживают предельное значение для рейтингов страны в иностранной валюте на уровне Aaa.

В качестве крупнейшей экономики с гибкими рынками, открытым режимом внешнего товарооборота и высокой степенью мобильности капитала США остаются центром мировой торговли и финансов. Кроме того, существует лишь небольшой риск неплатежа международным инвесторам.

Существующие риски в области ипотеки subprime являются важными для инвесторов, но они не влияют на рейтинг правительства. Между тем в долгосрочной перспективе негативное влияние на указанный рейтинг может оказать задержка с проведением реформы в области программ медицинского и социального обеспечения, так как эти программы, по мнению аналитиков агентства, представляют собой угрозу для финансового благополучия США и рейтинга правительства.

Основными угрозами, по мнению аналитиков Moody`s, является кризис в области жилищного рынка, что, возможно, приведет к замедлению роста экономики в ближайшие кварталы. Между тем, отмечают аналитики, снижение учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США может помочь сохранить рост американской экономики.

Дефицит бюджета достиг 1,2% от ВВП в минувшем финансовом году и, по мнению аналитиков агентства, может увеличиться в связи с влиянием кризиса рынка ипотеки subprime и пониженными корпоративными доходами.

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