Fitch повысил рейтинг «Нафтогаза»

Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило приоритетный необеспеченный рейтинг Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с уровня «B+» до «BB-» (BB минус) и исключило этот рейтинг из списка Rating Watch «Негативный». Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что рейтинг возвратности активов подтвержден на уровне «RR4». Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») компании в иностранной и национальной валюте, которые находятся на уровне «B+», остаются под наблюдением в списке Rating Watch с пометкой «Негативный». Повышение рейтинга обусловлено тем, что Государственный бюджет предусматривает гарантии по существующей задолженности "Нафтогаза" перед нерезидентами.

РДЭ оставлены под наблюдением в списке Rating Watch «Негативный» в связи с сохранением неопределенности в отношении текущей и будущей финансовой позиции компании. В феврале 2008 г. в отношении "Нафтогаза" будет проведен регуляторный пересмотр цен. Кроме того, к тому времени должна быть подготовлена отчетность компании по МСФО за 2006 г., и тогда будет проведен пересмотр рейтингов.

Напомним, что 30 декабря 2007 г. Президент Украины одобрил Государственный бюджет на 2008 г. В бюджет заложена гарантия со стороны государства, в размере максимум до 12 млрд. грн., в отношении задолженности "Нафтогаза" перед нерезидентами Украины. Это положение относится к еврооблигациям компании на сумму 500 млн. долл. с погашением в 2009 г., приоритетный необеспеченный рейтинг которых повышен до уровня «BB-» (BB минус).

25 октября 2007 г. держатели облигаций "Нафтогаза" приняли решение временно не предпринимать действий в отношении технического дефолта, после того, как компания не опубликовала отчетность по МСФО за 2006 г. к 31 августа 2007 г. Однако "Нафтогаз" не опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2006 г. и к новому сроку, 31 декабря 2007 г. Это означает, что до принятия нового соответствующего решения держателей компания находится в состоянии технического нарушения условий документации по еврооблигациям с погашением в 2009 г. (это эмиссия облигаций, представляющих собой участие в кредите, через Standard Bank London Holding PLC).

С учетом заложенной в бюджет государственной гарантии по существующему долгу «Нафтогаза», Fitch считает, что держатели облигаций, скорее всего, согласятся снова не предпринимать шагов по техническому дефолту, и поэтому приоритетный необеспеченный рейтинг компании исключен из списка Rating Watch «Негативный». Кроме того, принимая во внимание четкость гарантии, Fitch повысило приоритетный необеспеченный рейтинг, что отражает соответствующее положение бюджета. Остается риск, связанный с исполнением гарантии, которая требует получения ряда одобрений от профильных министерств (в случае возникновения требований по ее исполнению). Фактически, Fitch рассматривает данный риск как суверенный риск, связанный с выполнением принятого бюджета, и он отражен в приоритетном необеспеченном рейтинге «Нафтогаза» «BB-» (который находится на том же уровне, что и долгосрочные РДЭ Украины).

Как сообщал УНИАН, 15 октября 2007 г. Fitch Ratings поместило рейтинги НАК «Нафтогаз Украины» под наблюдение в список Rating Watch с пометкой «Негативный», в т.ч. из-за того, что "Нафтогаз" не опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2006 год.