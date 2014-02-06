Завтра в Украине продолжится потепление: температура поднимется до 6° тепла

На остальной территории будет преобладать переменная облачность, на востоке - пасмурно. Ночью температура опустится до -10 мороза, дневные показатели будут около +6 тепла, ветер - южный 3-5 м/с, сообщает Meteoprog.ua.

В северных областях пасмурно, мокрый снег. Ночью температура воздуха составит -7 градусов. Дневные показатели будут около +1 тепла. В Сумской области ночью похолодает до -10 ниже нуля, днем будет -2 градусов.

В южных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит +1…+6 градусов, ночью опустится до -1…+3 градусов. В Запорожской области ночью похолодает до -5 мороза.

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В западных областях - переменная облачность, без осадков. Ночью на столбике термометра будет около -5…-1 градусов. Температурные показатели днем будут около +2…+5 градусов. В Хмельницкой области днем будет около 0 градусов, ночью температура опустится до отметки -7 мороза.

В восточных областях пасмурно, без осадков. Ночью на термометре будет около -10 мороза. Днем температура воздуха составит -3 ниже нуля. В Донецкой области ночью будет около -7 ниже нуля, днем потеплеет до -2 мороза.

В центральных областях также пасмурно и без осадков. В Черкасской области небольшой мокрый снег. Днем температура воздуха составит +1 градусов. Ночные показатели будут около -9…-5 мороза. В Полтавской области днем будет около -2 ниже нуля.