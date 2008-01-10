Выполняется приказ Луценко о расформировании ялтинской милиции

Начальник Ялтинского городского управления милиции полковник милиции Михаил ФАБРИН отстранен от исполнения служебных обязанностей. Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей крымской милиции, М.ФАБРИН отстранен от должности до окончания служебной проверки работы Ялтинского горуправления МВД, которая проводится по приказу исполняющего обязанности начальника Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым Николая ИЛЬИЧЕВА.

Как сообщили в ЦОС, проверка проводится, поскольку анализ результатов работы Ялтинского ГУ в 2007 году свидетельствует: «основные показатели оперативно-служебной деятельности на 10-15% отстают от среднереспубликанских; имеются серьезные просчеты и недостатки в оперативной работе; нерешительность и безынициативность наблюдается в вопросах контроля за соблюдением земельного законодательства; провальное положение сложилось с расследованием уголовных дел».

Временно исполнять обязанности начальника милиции Ялты поручено первому заместителю начальника - начальнику криминальной милиции полковнику Анатолию ДОВГОПОЛУ.

Кроме того, согласно указанию министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о реформировании Ялтинского гарнизона милиции, личный состав всех подразделений "выведен за штат" и продолжает нести службу в ранге исполняющих обязанности. «Аттестационными комиссиями будет изучен личный вклад каждого сотрудника в борьбу с преступностью и охрану общественного порядка, дана персональная оценка и сделан вывод о дальнейшем прохождении службы», - говорят в милиции.

Такая же ситуация - в аппарате Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН) Главного управления МВД Украины в Крыму и его подразделений в горрайорганах. «Предположительно, реорганизация этих подразделений и внеочередная переаттестация личного состава будет завершена в течение месяца», - отметили в милиции.

И.о. начальника милиции Крыма подчеркнул, что руководители подразделений и горрайорганов «и впредь будут оцениваться не по критериям личной преданности и землячеству», а по профессиональным качествам и «отсутствию компрометирующих связей».

Как сообщал УНИАН, в конце декабря Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что подписал приказы о расформировании ялтинской милиции и УБНОНа Крыма. Министр заявил, что милиция Ялты «не смогла удержать золотую землю», а крымский УБНОН занимается «крышеванием» наркоторговцев.