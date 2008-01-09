Минюст проверит на коррупцию акты Януковича

Министерство юстиции проанализирует акты Кабинета министров Украины, изданные в период с 4 августа 2006 года по 18 декабря 2007 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, по словам руководителя ведомства Николая ОНИЩУКА, соответствующую экспертизу Минюст проведет по поручению правительству.

Предметом экспертизы, по словам министра юстиции, станет обнаружение возможных коррупционных схем и злоупотреблений при расходовании бюджетных средств, отчуждении государственного имущества и т. п.

Министерство юстиции также приглашает к сотрудничеству в этом направлении общественные, в частности, законодательные и правозащитные организации, заинтересованные в соответствующем реагировании нового правительства на такие факты. Постоянный диалог органов государственной власти с гражданским обществом, отметил Н.Онищук, должен стать залогом эффективности антикоррупционной политики государства.

Он сообщил, что в Минюсте выделен специальный телефонный номер (271-16-95), на который можно направлять по факсу информацию об издании Кабмином и другими государственными органами актов, заключающих в себе коррупционные схемы при расходовании бюджетных средств. Это также можно сделать по электронным адресам themis@minjust.gov.ua и korz@minjust.gov.ua