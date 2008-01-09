Председателя районного суда поймали на взятке $4 тысячи

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против судей одного из районных судов Волынской области за получение взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 29 декабря прошлого года в результате проведения совместной спецоперации Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины разоблачен и прекращен факт взяточничества должностных лиц одного из районных судов Волынской области.

В служебном кабинете районного суда при попытке передачи и получения взятки в сумме 4 тыс. долларов США за вынесение неправомерного приговора задержаны судья, председатель районного суда и посредница во взяточничестве, которой оказалась сестра последней.

Генеральной прокуратурой Украины по материалам СБУ возбуждено уголовное дело в отношении председателя районного суда, судьи и посредницы в передаче взятки по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.14 и ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Судье районного суда и посреднице во взяточничестве предъявлено обвинение в совершении преступления. Решается вопрос относительно предъявления обвинения председателю районного суда.