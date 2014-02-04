Авария в Сумской области с 12 жертвами могла произойти из-за игнорирования светофора - прокуратура

Причиной аварии в Сумской области, в результате которой пассажирский поезд «Харьков - Ворожба» сбил маршрутный микроавтобус, вследствие чего погибли 12 человек, стало несоблюдение водителем маршрутки правил дорожного движения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник пресс-службы прокуратуры Сумской области Марина Фильченко.

«По предварительным данным, водитель маршрутки проигнорировал светофор и звуковые сигналы, в результате чего микроавтобус выехал на железнодорожный переезд. Поезд практически разорвал его пополам и протянул большое расстояние», - отметила Фильченко.

По ее словам, сейчас известно, что рейсовый микроавтобус следовал по маршруту «Ганновка-Сумы». Из 17 человек, которые находились в транспортном средстве, 12 погибли, а еще 5 получили травмы разной степени тяжести.

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Как сообщал УНИАН, авария состоялась во вторник, 4 февраля, приблизительно в 15.30 на железнодорожном переезде возле сел Беланы и Виры Белопольского района: пассажирский поезд «Харьков - Ворожба» сбил маршрутный микроавтобус. По предварительной информации, поезд протянул маршрутку по железнодорожному полотну около 300 метров. По данным источника в ОГА, в микроавтобусе находились 17 человек, в основном – учителя и школьники, которые ехали домой после занятий в школе.

Президент Виктор Янукович выразил соболезнования в с дорожно-транспортным происшествием в Сумской области, которое привело к человеческим жертвам. Янукович поручил правительству и, в частности, исполняющему обязанности вице-премьер-министра Александру Вилкулу, председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаилу Болотских выяснить причины трагедии, обеспечить пострадавших всем необходимым и оказать помощь семьям погибших. Вилкул срочно прекратил рабочую поездку в Донецк и вылетел в Сумы для проведения оперативного совещания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.