На Сумщине поезд врезался в маршрутку: погибло не менее 12 человек

Как сообщил УНИАН представитель облгосадминистрации, авария произошла сегодня около 15.30 в Белопольском районе на железнодорожном переезде между населенными пунктами Виры и Беланы.

По предварительной информации, поезд протянул маршрутку по железнодорожному полотну около 300 метров.

По данным источника в ОГА, в микроавтобусе находились 17 человек, в основном – учителя и школьники, направлявшиеся домой после занятий в школе. По предварительным данным, из них 12 человек погибли, остальные получили тяжелые травмы.

В настоящее время причина аварии не установлена. На место выехали чиновники из Сум, а также оперативно-следственная группа. Кроме того, в район происшествия вылетела специальная комиссия из Киева.