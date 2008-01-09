Кабмин уволил руководителей трех железных дорог

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о назначении Владимира КОРНИЕНКО первым заместителем генерального директора «Укрзализныци».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

Также он сообщил, что были уволены руководители Одесской, Приднепровской и Донецкой железных дорог.

Справка УНИАН. 56-летний В.КОРНИЕНКО с июля 2002 г. по сентябрь 2003 г. являлся заместителем генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). С сентября 2003 г. по январь 2004 г. занимал должность первого заместителя министра транспорта Украины. С 5 января по 24 февраля 2005 года - гендиректор «Укрзализныци». С августа 2006 года - первый заместитель министра транспорта и связи.

5 декабря Кабмин назначил генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») Петра НАУМЕНКО.