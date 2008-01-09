Завтра на востоке Украины будет 23° мороза

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцетре, на дорогах кое-где гололедица; в западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура в восточных областях ночью 18-23°, днем 7-12° мороза; на остальной территории ночью 5-10°, в большинстве центральных, южных областей, в Сумской области и в степной части Крыма 12-17° мороза, днем 2-7° мороза, на крайнем западе местами 1-3° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

11-12 января - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура в восточных и Запорожской областях ночью 12-17°, местами 19-22° мороза, днем 5-10° мороза; на остальной территории ночью 4-9° мороза, в Прикарпатье, а 11 января и в центральных областях и степной части Крыма местами 10-13° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, в западных, а 12 января и в южных областях 1-6° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 0-5° мороза, днем 1-4° тепла.

13-14 января - без существенных осадков, лишь 13 января в западных и северных областях, а 14 января на севере Левобережья небольшой снег. Температура ночью 2-8° мороза, на побережье морей местами 0° (13 января на Левобережье 9-15° мороза, 14 января в восточных областях 7-12° мороза); днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье, в Крыму и южных (кроме Запорожской) областях 0-6° тепла, в восточной части 1-6° мороза.

В Киеве и области в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8°, днем 2-4° мороза; по области ночью 5-10°, днем 2-7° мороза.

11-12 января - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

13-14 января - без существенных осадков, только днем 13 января небольшой снег. Температура ночью 2-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.