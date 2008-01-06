Немецкая пресса комментирует действия Тимошенко относительно «Нафтогаза»

Неважное финансовое положение с возможными далеко идущими последствиями: по данным украинского правительства, государственный энергетический колосс "Нафтагаз" находится на грани банкротства. Премьер-министр Юлия Тимошенко опасается, что газотранспортные сети могут оказаться под российским контролем. Об этом пишет немецкая газета "Spigel".

Спасение "Нафтогаза" является для Ю.Тимошенко вопросом государственной важности. Уже образована госкомиссия по спасению предприятия, сказала Премьер-министр Украины во время встречи с главой "Нафтогаза" Олегом Дубиной.

Причину своего вмешательства Ю.Тимошенко не скрывает. Сомнительные предприятия хотят завладеть украинскими газопроводами и с этой целью стремятся вызвать искусственное банкротство государственного концерна, объясняет она. Поэтому Украина возместит все долги предприятия и тем самым гарантирует снабжение газом Европы, пишет газета.

ЛігаБізнесІнформ