Винский назвал причину трагедии с теплоходом «Ванесса»

Экономия денег на спасательную операцию стала причиной трагедии с болгарским теплоходом «Ванесса» в Керченском проливе. Об этом заявил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ вчера на пресс-конференции в Кременчуге Полтавской области.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, теплоход «Ванесса» получил 2 предложения о спасении, однако они отказались от этих услуг. «Они отказались от помощи. Там сыграл бизнес. Видимо, такой была команда хозяев. Вы же понимаете, что спасение стоит денег. Именно экономия и привела к трагедии», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, команда знала о погодных условиях, и могла не выходить в плаванье. Однако теплоход вышел в море (из Бердянского морского торгового порта – УНИАН) и пытался достичь Керченского пролива.

«Им не хватило 40 миль. Теплоход старый – 35 лет. Шел со скоростью 6 узлов. Сейчас найдена бочка с теплохода, и ясно, где искать потерпевших. Из 11 человек команды один найден живым и три трупа», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 3 января в 01 час 35 мин. в Керченский морской координационно-спасательный центр МЧС Украины поступило сообщение о том, что теплоход «Ванесса» под флагом Болгария, который шел из Бердянска в Болгарию с грузом металлолома, накренился на левый борт на 10 градусов. Штормовым ветром на нем сорвало 70 метров фальшборта, воздушные «гусаки» второго и третьего балластного танка. В 02 часа 00 мин. экипаж судна «Ванесса» подал сигнал «SOS», в котором сообщалось, что он находится в акватории Азовского моря, в 20 милях от Варзовского буя (вход в Керченский пролив). На судне находится 11 членов экипажа, 1 гражданин Украины и 10 граждан Болгарии. В 02 часа 20 мин. с теплоходом «Ванесса» исчезла связь. Теплоход затонул.