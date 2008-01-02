Два мировых рекорда сразу: цены на нефть и цены на золото

Цены на нефть впервые в своей истории достигли отметки в 100 долларов за баррель. Это случилось на торгах 2 января, сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство AFP.

1 января рынки были закрыты из-за празднования Нового года, поэтому 2 января трейдерам пришлось отыгрывать новости сразу за два дня. Из-за этого контракт на баррель WTI с поставкой в феврале почти сразу же достиг 100 долларов, однако потом опустился до 99,46 доллара. По сравнению с прошлой сессией нефть пока подорожала на 3,48 доллара.

В Лондоне стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале выросла до 97,05 доллара за баррель. 31 декабря минувшего года она стоила на три доллара меньше.

Многие предполагали, что цены на нефть поднимутся выше отметки в 100 долларов за баррель еще в конце 2007 года, однако до этого "рекорда рекордов" нефти не хватило нескольких десятков центов. Основными причинами повышения цен на сырье традиционно называют ослабление доллара и нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке.

И это еще не всё

На торгах 2 января цены на золото обновили исторический максимум и превысили отметку в 850 долларов за тройскую унцию. Такая цена была зафиксирована в январе 1980 года и до сих пор считалась абсолютным рекордом, продолжает Лента.ру со ссылкой на агентство AFP.

Установить новый исторический максимум в 855 долларов за тройскую унцию золоту помогли падение курса доллара и нестабильная ситуация в Пакистане, вызванная убийством Беназир Бхутто. Доллар 2 января подешевел до 1,4738 доллара за евро.

В течение всего 2007 года золото постепенно дорожало, поскольку трейдеры предпочитали вкладывать средства в драгоценные металлы как в высоконадежные инструменты на фоне нестабильности на мировых фондовых и валютных рынках.