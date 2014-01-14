Подозреваемому в избиении Чорновол Сергею Котенко отказали в освобождении

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня огласила коллегия судей Апелляционного суда, оставив таким образом решение Печерского суда столицы без изменений.

“Постановление следственного суда Печерского районного суда Киева от 27 декабря 2013 года оставить без изменений, апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», - говорится в постановлении, полный текст которого будет оглашен 21 января.

Во время судебного заседания, которое проходило в режиме видеоконференции с подозреваемым Котенко, его защитник просила изменить своему подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Также защитник обращала внимание суда на то, что в материалах дела отсутствуют материалы, которые обоснованно доказывают вину подозреваемого. Кроме того, адвокат отмечала, что суд первой инстанции при избрании меры пресечения Котенко не обосновал возможности избрать менее строгую меру пресечения. Также адвокат подчеркивала, что Котенко сам явился к следователю и максимально содействовал следствию, давая показания.

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В свою очередь представитель государственного обвинения отметил, что Котенко обоснованно подозревается в совершении преступления, и находясь на свободе, может скрываться от следствия. Таким образом, заслушав объяснения сторон, коллегия судей пришла к заключению, что Котенко будет находиться под стражей до 23 февраля — так, как в своем решение отметил суд первой инстанции.

Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом. В МВД сообщили о задержании пяти подозреваемых в избиении журналистки.

27 декабря суд избрал меру пресечения в виде ареста четырем из них - Александру Храмцову, Андрею Насиковскому, братьям Сергею и Александру Котенко.

При этом только один из них - Сергей Котенко - непосредственно присутствовал на месте происшествия, в автомобиле Porsche Cayenne, который таранил машину Чорновол. Остальные подозреваемые заявляют о наличии алиби.