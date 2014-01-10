Суд оставил под стражей Александра Котенко, подозреваемого в избиении Чорновол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил его адвокат Алексей Назаров.

По словам адвоката, таким образом, суд оставил без удовлетворения его жалобу относительно избрания подзащитному судом первой инстанции меры пресечения в виде ареста.

Как сообщал УНИАН, Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом. В МВД сообщили о задержании пяти подозреваемых в избиении журналистки.

27 декабря суд избрал меру пресечения в виде ареста четырем из них - Александру Храмцову, Андрею Насиковскому, братьям Сергею и Александру Котенко.

При этом только один из них - Сергей Котенко - непосредственно присутствовал на месте происшествия в автомобиле Porsche Cayenne, который таранил машину Чорновол. Остальные подозреваемые заявляют о наличии алиби.