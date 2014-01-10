По факту пожара на фабрике в Харькове открыто уголовное производство

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Александра Вилкула, расследование ведется по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), которая предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы.

Проверку проводит следственная оперативная группа Следственного управления ГУ МВД Украины в Харьковской области.

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Во время досудебного расследования будет организовано проведение судебной пожарно-технической экспертизы с целью определения причин, условий и процессов возникновения пожара, виновных в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области.

Как сообщал УНИАН, 8 января произошел пожар на территории завода «Хартрон», в пятиэтажном производственном здании, арендуемом ООО «Харьковская ювелирная фабрика». Огнем были повреждены 4-й и 5-й этажи здания на площади 250 кв. м.

Погибли 8 человек. Еще 22 человека были спасены. Госпитализированы семь человек.