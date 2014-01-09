Одной из причин пожара в Харькове назвали человеческий фактор

"На сегодняшний день есть основные версии причин - это мнение наших специалистов и к этой же версии склоняются и правоохранительные органы, которые проводят расследование, - нарушение правил техники безопасности, правил охраны труда, правил пожарной безопасности, либо в совокупности все эти факторы и - однозначно - человеческий фактор", - сказал Болотских на брифинге.

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По его словам, уже через несколько часов после пожара он прибыл к месту трагедии и лично видел, что шесть человек, которые погибли на месте, перед пожаром находились за столом с остатками продуктов питания. Также, отметил Болотских, эксперты обнаружили на месте пожара емкости "с легковоспламеняющимися веществами, которые использовались в производстве, а также которые не используются в производстве".

Глава ГСЧС добавил, что у спасателей есть вопросы к руководству предприятия также относительно функционирования эвакуационного выхода.

Как сообщал УНИАН, 8 января пожар в здании на территории завода «Хартрон» начался около 11.30. Спасателям удалось вывести из здания 22 человека, 8 человек погибли. Как сообщал УНИАН, 8 января в Харькове произошел пожар на территории завода «Хартрон». Огонь вспыхнул около 11.30 в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода ООО «Харьковская ювелирная фабрика». Огнем были повреждены 4-й и 5-й этажи здания на площади 250 кв. м. Спасатели предотвратили распространение огня на другие этажи здания. В 14.10 пожар был ликвидирован. Спасателям удалось вывести из здания 22 человека, 8 человек погибли.