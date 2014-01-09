Болотских: Спасательные службы во время ликвидации пожара в Харькове сработали профессионально

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских.

«Абсолютно четко, профессионально и качественно, и это не только мое мнение, это и правоохранительные органы, которые начали расследование, отметили, сработали все оперативные службы и спасательная служба через 6 минут после вызова. Первая группа – 5 машин техники, автолестница – были на этом объекте, превысив норматив прибытия. И в результате правильных профессиональных действий было спасено 22 человека», - сказал глава ГосЧС.

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«Более точно (о причинах пожара – УНИАН) мы сможем сказать, когда закончат работу эксперты по всем направлениям, и комиссия сможет сказать, какова причина этой трагедии», - добавил Болотских.

При этом он напомнил, что на сегодня есть две версии причины пожара: «нарушение правил охраны труда, правил пожарной безопасности, либо эти факторы в совокупности, и, однозначно, человеческий фактор».

«Были обнаружены емкости с легко воспламеняющимися предметами, которые используются на этом участке, а также те, которые не используются, также есть вопросы к эвакуационному выходу и правилам охраны труда и пожарной безопасности. Но то, что состав реагирования сработал отлично, можно было увидеть визуально, потому что объем распространения пожара был минимальный. Всего работали 20 единиц техники и 112 человек личного состава», - отметил Болотских.

Вице-премьер-министр Александр Вилкул также напомнил, что Кабинетом министром было принято решение о выделение средства в размере 100 тыс. грн на каждую семью погибшего.

Как сообщал УНИАН, 8 января пожар в здании на территории завода «Хартрон» начался около 11.30. Спасателям удалось вывести из здания 22 человека, 8 человек погибли.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Харькове произошел пожар на территории завода «Хартрон». Огонь вспыхнул около 11.30 в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода ООО «Харьковская ювелирная фабрика». Огнем были повреждены 4-й и 5-й этажи здания на площади 250 кв. м. Спасатели предотвратили распространение огня на другие этажи здания. В 14.10 пожар был ликвидирован.

Спасателям удалось вывести из здания 22 человека, 8 человек погибли.