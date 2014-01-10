НБУ удалось сохранить ценовую стабильность - советник главы Нацбанка

15:44, 10 января 2014
Общество
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Период умеренной и низкой динамики потребительских цен, наблюдающийся в последние 4 года, не имеет прецедента в истории гривны.

Начиная с мая 2011 года ежемесячное изменение цен было меньше 1%

Об этом заявил советник главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий.

«Как и в предыдущие три года ценовая стабильность сохранена, удалось избежать дефляции потребительских цен. А их инфляция (0,5 % к декабрю 2012 года) является историческим минимумом», - сказал он.

В связи с этим эксперт отметил несколько индикаторов ценовой стабильности.

В частности, Литвицкий обратил внимание на гипернизкую волатильность ежемесячной потребительской инфляции.

«Начиная с мая 2011 года ежемесячное изменение цен  было меньше 1%. Следовательно, такое равновесие продолжается 32 месяца», - добавил эксперт.

По словам финансиста, примера такой сверхнизкой изменчивости потребительских цен в истории гривны не существовало.

Экономист уточнил, что до этого инфляция в измерении менее 10 % наблюдалась в 2002 (0,8 %) , 2003 (5,2 %) и 2004 (9,0 %). 

«Впервые в истории гривны наблюдается такой низкий «инфляционный налог» на доходы в номинальном измерении. И это содействует росту реальных доходов», - подытожил Литвицкий.

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