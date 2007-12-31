Объемы незаконных вырубок ёлок поражают

Лесные массивы Житомирской области от незаконной вырубки елок сейчас охраняют 140 бригад лесной охраны и милиции - в целом около 500 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Житомирского облуправления лесного и охотничьего хозяйства Владимир ТКАЧУК.

По его словам, из нарушителей «елочного» законодательства в этом году взыскали штрафов почти на 800 грн, реализовано свыше 8 тыс. елок, средняя стоимость которых в области -16 грн. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В.ТКАЧУК отметил, что объемы незаконных вырубок в области поражают, поскольку в прошлом году мобильными группами обнаружено 380 самовольно срубленных елок, а причиненный ущерб исчисляется 10 тыс.грн.

«Названные цифры можно смело умножать на 10 и тогда будет более-менее реальная картина», – прибавил чиновник.

Справка УНИАН. За одну самовольно срубленную елку диаметром до 10 см действующим законодательством предусмотрен штраф в размере от 25,5 грн до 43,8 грн. Также за подобные правонарушения предусмотрена и административная ответственность в виде штрафа, размер которого колеблется от 5 до 12 необлагаемых минимумов доходов граждан.