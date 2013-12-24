В Ивано-Франковской области задержали насильника двухлетнего ребенка

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области.

Следственно-оперативная группа установила, что 39-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к своим соседям. В комнате играли четверо детей разного возраста. Злоумышленник старших детей выгнал на улицу, а с двухлетней девочкой закрылся в доме.

Самая старшая девочка, у которой был при себе мобильный телефон, позвонила матери. Женщина, которая на тот момент находилась далеко от дома, сразу же позвонила сельскому голове, попросила посмотреть, что происходит у нее дома. Когда он зашел в дом, то понял, что односельчанин изнасиловал девочку. Он задержал преступника и вызвал милицию и сельского фельдшера.

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Сейчас ребенок находится в областной детской клинической больнице.

Насильник задержан на основании статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование малолетней), согласно которой ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.