Убийце и насильнику 9-летнего мальчика дали пожизненное

В Житомирской области 31-летний житель Попельнянского района приговорен к пожизненному заключению за убийство и изнасилование 9-летнего мальчика.

Как рассказала УНИАН руководитель Сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, "в начале этой недели завершен процесс апелляции убийцы в разных судах, и одним из апелляционных судов области оставлен в силе приговор суда предыдущей инстанции, которым 31-летний житель Попельнянского района в декабре 2012 года был приговорен к пожизненному заключению за убийство 9-летнего мальчика".

"Наше ведомство не могло из этических соображений обнародовать эту информацию раньше, пока осужденный имел надежду на апелляцию в суде на пожизненное лишение свободы", - уточнила А.Ващенко.

По ее словам, в судебном порядке по материалам уголовного производства была доказана вина мужчины в жестоком убийстве ребенка.

Сообщение об исчезновении 9-летнего мальчика поступило в Андрушевский райотдел милиции от родителей ночью 8 мая 2012 года. Тело ребенка работники милиции нашли в тот же день в лесополосе с явными следами насильственной смерти – многочисленные кровоподтеки и ссадины лицо и шее. Проведенное впоследствии судебно-медицинское исследование установило, что смерть наступила от удушья.

В ходе последующего досудебного расследования уголовного дела по ч. 2 п. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) было выяснено, что односельчане видели, как мальчик утром рыбачил на местном пруду, однако, по словам матери, сын время от времени наведывался домой. Около 16.30 8 мая он в последний раз забежал домой и сказал, что какой-то дядя хочет продать ему удочку. Общение ребенка с незнакомым мужчиной наблюдали и местные жители, которые также рыбачили неподалеку на водоеме.

Как впоследствии было установлено, неизвестный втерся к ребенку в доверие, а затем отвел на околицу села, где в уединенном месте жестоко убил. После чего отнес тело ребенка в кустарник, а сам вернулся домой в другой населенный пункт соседнего района области.

Личность незнакомца, с которым, по словам очевидцев, мальчика видели в последний раз живым, оперативники установили в течение нескольких часов. Подозреваемого, который спал в своем жилище, задержали.

Его непосредственная причастность к убийству подтверждалась рядом изъятых на месте происшествия вещественных доказательств.

После задержания мужчина признал свою вину и объяснил, что совершил это из-за сексуального влечения к мальчику. После убийства он изнасиловал ребенка.

Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза засвидетельствовала, что в период совершения преступления мужчина психическими заболеваниями не страдал и не находился во временном болезненном расстройстве психической деятельности. Его действия были целеустремленными и продуманными. Он мог осознавать их и руководить ими.

К тому же выяснилось, что подозреваемый ранее уже отбывал наказание за совершение преступления на сексуальной почве.

Андрушевский районный суд Житомирской области, учитывая особую общественную опасность обвиняемого, назначил ему наказание в виде пожизненного заключения.