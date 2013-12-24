Сокращение расходов на кинематограф в 2014 году остановит киноиндустрию - эксперт
В проекте государственного бюджета на следующий год расходы на украинский кинематограф уменьшены на 35 млн грн, что приведет к остановке создания национальных фильмов и эта программа в следующем году просто не будет реализована.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания круглого стола заявил председатель Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.
“Будет остановка не только фильмопроизводства, но и программа реставрации фильмов, а за последние два года широко показывают и реставрируют хорошие украинские фильмы, они вводятся в обращение и это очень позитивный факт”, - сказал он.
Трымбач также выразил предложение, чтобы кинотеатрам, которые показывают украинские фильмы, выделялись средства из бюджета для стимулирования. “Есть такое предложение - чтобы кинотеатрам, которые показывают украинское кино, выделять определенные средства и тем самым стимулировать их к показам украинских фильмов”, - сказал Трымбач.
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В свою очередь вице-премьер-министр Константин Грищенко отметил, что за последние три-четыре года было очень много сделано для становления кинематографа в Украине.
Грищенко также отметил, что стоит изучить и опыт других стран, где культура существует за счет благотворителей с минимальными государственными средствами.
Также, по мнению Грищенко, стоит изучить вопрос о внедрении электронных билетов для посещения заведений культуры.
“В крайнем случае для масштабных мероприятий, которые проходят на больших сценах, как в “Украине”, скажем... Также вопрос урегулирования гастрольной деятельности, в частности, тех, кто приезжает к нам, назрел, он нужен, но нужно здесь найти баланс. Нужно четко это аргументировать с тем, чтобы не ограничивать желания тех, кто имеет другое мнение”, - добавил вице-премьер.
Он также отметил, что правительство серьезно подумает над тем, каким образом поработать с губернаторами для того, чтобы найти формулу поощрения регионов относительно гастролей творческих коллективов внутри страны.