Сокращение расходов на кинематограф в 2014 году остановит киноиндустрию - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания круглого стола заявил председатель Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.

“Будет остановка не только фильмопроизводства, но и программа реставрации фильмов, а за последние два года широко показывают и реставрируют хорошие украинские фильмы, они вводятся в обращение и это очень позитивный факт”, - сказал он.

Трымбач также выразил предложение, чтобы кинотеатрам, которые показывают украинские фильмы, выделялись средства из бюджета для стимулирования. “Есть такое предложение - чтобы кинотеатрам, которые показывают украинское кино, выделять определенные средства и тем самым стимулировать их к показам украинских фильмов”, - сказал Трымбач.

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В свою очередь вице-премьер-министр Константин Грищенко отметил, что за последние три-четыре года было очень много сделано для становления кинематографа в Украине.

Грищенко также отметил, что стоит изучить и опыт других стран, где культура существует за счет благотворителей с минимальными государственными средствами.

Также, по мнению Грищенко, стоит изучить вопрос о внедрении электронных билетов для посещения заведений культуры.

“В крайнем случае для масштабных мероприятий, которые проходят на больших сценах, как в “Украине”, скажем... Также вопрос урегулирования гастрольной деятельности, в частности, тех, кто приезжает к нам, назрел, он нужен, но нужно здесь найти баланс. Нужно четко это аргументировать с тем, чтобы не ограничивать желания тех, кто имеет другое мнение”, - добавил вице-премьер.

Он также отметил, что правительство серьезно подумает над тем, каким образом поработать с губернаторами для того, чтобы найти формулу поощрения регионов относительно гастролей творческих коллективов внутри страны.