Попов рассказал, когда подорожает проезд в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

По его словам, новая система взимания платы за проезд, о которой уже говорила городская власть (система единого электронного билета – УНИАН), будет внедрена не раньше, чем с середины следующего года, а не с 1 января 2014-го.

“Система эта и этот подход нуждаются в изменении нормативной базы. И на сегодняшний день у нас окончательного ответа от ведомств нет относительно этого вопроса. Это нужно пройти. Нарабатываем этот вопрос. И второе - это технический вопрос, необходимо установить оборудование...”, - объяснил Попов отсрочку внедрения новой системы взимания платы за проезд.

В то же время он отметил, что решено для начала повысить стоимость разовой поездки в общественном транспорте с начала года. “С начала года, а скорее всего, с 1 февраля, потому что мы можем не успеть на 1 января, решено внедрить пока одно-единственное изменение: повысить разовый проезд, но сохранить стоимость проездного билета, который пассажир покупает на месяц, квартал, год”, - сказал Попов.

По его словам, для тех, кто использует проездной билет, на некоторое время никаких изменений в оплате не будет. А тот, кто будет покупать разовый билет, будет платить больше, и пока обсуждается сумма в 3 грн за одну поездку во всех видах общественного транспорта, сказал Попов.