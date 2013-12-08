МВФ пошел навстречу Украине - Миндоходов

Об этом министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявил в интервью телеканалу «1+1».

«Что касается МВФ, то наши позиции сегодня по тарифной политике, по бюджетной и монетарной политике очень сильно сблизились. Сегодня поступил положительный сигнал от МВФ, и мы готовы заканчивать переговоры и получать кредиты», - сказал Клименко.

При этом он уточнил, что сближение позиций произошло и по вопросу необходимости повышения тарифов для населения, на чем настаивает МВФ.

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«Это конкретно касается нашей тарифной политики, и тот механизм, который мы говорим, в смысле, не поднимать сейчас тарифы – мы находимся в стадии переговоров, и нас сегодня слышат. Мы сегодня максимально сближаемся, и, думаю, реальные шаги движения будут уже видны в течение недели-двух – мы уже сможем видеть реальный прогресс», - заявил Клименко.

Как сообщал УНИАН, совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - планирует в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной в части возможного предоставления финансирования по программе stand-by вв объеме около 15 млрд долл.

С 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которой было проведение пост-мониторинга и консультации с властью по поводу оценки текущей экономической ситуации в Украине. По итогам работы миссии Фонд вышел с заявлением о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

21 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров проинформировал, что получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества. «Условия: повышение тарифов на газ и отопление для населения приблизительно на 40%; обязательство замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на имеющемся уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенное сворачивание освобождения от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - процитировал Азаров письмо от МВФ.

В интервью журналистам украинских телеканалов Президент Украины Виктор Янукович отметил, что требования Международного валютного фонда о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения неприемлемы.

2 декабря Азаров заявил, что Украина готова продолжить переговоры с МВФ после смягчения условий предоставления кредита.

Напомним, возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным большим источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заёмного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн. евро.