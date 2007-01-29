На билетах напечатают правила поведения в театре

С нынешнего сезона миланский музыкальный театр La Scala решил печатать на обратной стороне билетов на итальянском и английском языках нормы корректного поведения во время представлений, а также правила дресс-кода: фрак — на премьеры, пиджак и галстук — на все спектакли, для женщин — «наряды, соответствующие театральному декору». Руководство театра обещает в будущем осуществлять контроль. Эта инициатива вызвала дискуссии и внесла раскол среди артистов и публики: некоторые поддерживают линию директора театра Стефана Лисснера, заявляя, что La Scala является историческим учреждением, достойным уважения, другие опасаются, что предложение приходить в «форме» может еще больше отдалить широкую публику от оперы и классической музыки.

Радио "Свобода"