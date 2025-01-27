86 популярных зеркал киносайтов HD REZKA, FILMIX, BASKINO признаны медиасервисами государства-агрессора

Недавно Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обновил Перечень аудиовизуальных медиасервисов по заказу и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора. В него вошли 86 популярных киносайтов (зеркал HD REZKA, FILMIX, BASKINO), которые предлагают доступ к фильмам и сериалам государства-оккупанта.

Инициатива "Чистое небо" при содействии команды адвокатов Smartsolutions собрали информацию, которая, согласно критериям, установленным Законом Украины "О медиа", подтверждает "пророссийскую" направленность медиасервисов. Вот некоторые из них:

использование по умолчанию русского языка в качестве языка интерфейса;

распространение или предоставление доступа на территории Украины к программам, участниками которых являются лица, внесенные в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности;

распространение или предоставление доступа на территории Украины к фильмам, распространение и демонстрация которых запрещена в соответствии с Законом Украины "О кинематографии".

Инициатива "Чистое небо" подготовила ряд обращений к медиарегулятору, которые после рассмотрения и тщательной проверки удовлетворил Национальный совет.

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Напомним, что, по обращениям Инициативы, в 2023 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания признал враждебными более 200 сервисов и сайтов, в том числе HDrezka, Filmix, Baskino, KINOGO, Kinokrad, ГидОнлайн, Kinotochka, KinoZapas. Как показали исследования, после запрета пиратских кинотеатров легальные украинские ОТТ-платформы увеличили аудиторию до 2 миллионов человек.

Также, усилиями Инициативы, в 2024 году черный список медиасервисов государства-агрессора пополнили популярные пиратские стриминговые сервисы Shara-TV, IPTV ONLINE, AntiFriz, TVBOOM, ILookTV и их зеркала RuLook, ZeDom, MeLord, VipDrive, JinoPro, ISeeTV, TVLider.

На рассмотрении медиарегулятора находятся обращения Инициативы о включении в Перечень еще ряда ресурсов, которые транслируют каналы рф, и нескольких сотен популярных киносайтов, которые предлагают доступ к фильмам и сериалам государства-оккупанта. Поэтому в ближайшее время ожидается очередное пополнение этого Перечня.

"Главная проблема российских пиратских медиасервисов в том, что их количество постоянно увеличивается. Враг стремится сохранить украинскую аудиторию, ведь нелегальные кинотеатры с контентом российского производства - рупор пропаганды. Такие сайты важно блокировать и взамен популяризировать среди украинских зрителей рынок Pay TV. Мы видим результаты своей деятельности и не планируем останавливаться",- прокомментировал руководитель антипиратской Инициативы "Чистое небо" Вячеслав Миенко.

Согласно части первой статьи 123 Закона Украины "О медиа", на территории Украины запрещено распространять аудиовизуальные медиасервисы государства-агрессора, включенные в соответствующий Перечень. Поставщики электронных коммуникационных услуг обязаны ограничить доступ к таким сайтам.

Справочно:

Антипиратская Инициатива "Чистое небо" действует с 2013 года. Ее цель - развитие легального аудиовизуального продукта в УАнете и борьба с ресурсами, которые нарушают право интеллектуальной собственности. Сообщество насчитывает 19 участников и 12 партнеров, среди которых крупнейшие игроки медиарынка Украины.