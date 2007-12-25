Налоговая получила нового главу

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня представил налоговикам нового председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергея БУРЯКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНАУ.

Как отметил в своем выступлении А.ТУРЧИНОВ, «Сергей Васильевич не только известный экономист, но и политик, государственный деятель, который работал над формированием налогового законодательства».

По словам первого вице-премьера, по тому, как работает налоговая система, можно говорить о работе государства в целом. «Политической борьбой необходимо заниматься на выборах, а все учреждения должны быть деполитизированы. Я уверен, что С.БУРЯК, как руководитель ГНА Украины, будет руководствоваться принципами профессиональности, порядочности и ответственности», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер-министр Украины также поблагодарил Анатолия БРЕЗВИНА за непредвзятость и политический нейтралитет во время работы в должности председателя ГНА Украины.

В свою очередь новый руководитель налогового ведомства С.БУРЯК очертил первоочередные задачи, которые стоят перед налоговой администрацией. Это – усиление кадрового потенциала, безусловное выполнение задач по наполнению бюджетов всех уровней, преодоление коррупции, подчеркнул он.