Опровержение: Ректорат КНЭУ заявляет, что не отпускал студентов с лекций на Евромайдан

Об этом УНИАН сообщил директор Центра общественных связей КНЭУ Ю.В.Учиненко.

Также УНИАН передано письмо от председателя студенческого академического совета Криворучко, председателя профкома студентов и аспирантов Чабанюк, в котором отмечается, что студенчество университета не получало от ректората никакого разрешения на освобождение от лекций и семинаров для участия в общественных акциях. Свободное от учебы время студенты могу использовать по своему усмотрению.

Ранее УНИАН сообщал со ссылкой на страницу в Фейсбуке "Спильнобачення", что ректорат КНЭУ официально отпустил своих студентов с лекций и семинаров для их участия в Евромайдане.