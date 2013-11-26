Опровержение: Ректорат КНЭУ заявляет, что не отпускал студентов с лекций на Евромайдан
21:09, 26 ноября 2013Общество
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Ректорат Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана сообщает, что не принимал официального решения об освобождении студентов от учебных занятий (лекций и семинаров) для их участия в каких-либо гражданских акциях, в том числе Евромайдане.
Об этом УНИАН сообщил директор Центра общественных связей КНЭУ Ю.В.Учиненко.
Также УНИАН передано письмо от председателя студенческого академического совета Криворучко, председателя профкома студентов и аспирантов Чабанюк, в котором отмечается, что студенчество университета не получало от ректората никакого разрешения на освобождение от лекций и семинаров для участия в общественных акциях. Свободное от учебы время студенты могу использовать по своему усмотрению.
Ранее УНИАН сообщал со ссылкой на страницу в Фейсбуке "Спильнобачення", что ректорат КНЭУ официально отпустил своих студентов с лекций и семинаров для их участия в Евромайдане.
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