На Майдане Незалежности стоят более двух тысяч человек, среди них много студентов
15:21, 26 ноября 2013Политика
5499 0
На столичном Майдане Незалежності находятся около 2,5 тысячи человек.
На Майдан прибыли студенты со Львова
Как передает корреспондент УНИАН, к акции в поддержку евроинтеграции Украины присоединились студенты Киевского национального экономического университета, Киевского национального университета имени Шевченко, Киево-Могилянской академии, НТУУ КПИ, Национального педуниверситета имени Драгоманова.
Читайте также: К Кабмину пришла колонна неизвестных, которые не отвечают на вопросы
Студенты с флагами Украины и Европейского Союза выкрикивают: “Студенческая забастовка!”.
Также на Майдан прибыли студенты из Львова.
Представители студенческой молодежи в выступлениях призывают всех студентов Украины присоединиться к этой акции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter