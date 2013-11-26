На Майдане Незалежности стоят более двух тысяч человек, среди них много студентов

Как передает корреспондент УНИАН, к акции в поддержку евроинтеграции Украины присоединились студенты Киевского национального экономического университета, Киевского национального университета имени Шевченко, Киево-Могилянской академии, НТУУ КПИ, Национального педуниверситета имени Драгоманова.

Читайте также: К Кабмину пришла колонна неизвестных, которые не отвечают на вопросы

Студенты с флагами Украины и Европейского Союза выкрикивают: “Студенческая забастовка!”.

Также на Майдан прибыли студенты из Львова.

Представители студенческой молодежи в выступлениях призывают всех студентов Украины присоединиться к этой акции.