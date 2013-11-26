Соглашение об ассоциации поспособствует торговле между Украиной и Россией - евродипломат

Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной не несет угрозы снижению торговли между Украиной и Россией, а наоборот - будет способствовать ее росту, заявил высокопоставленный европейский дипломат, который пожелал остаться неназванным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом дипломат заявил, рассказывая о подготовке к саммиту ”Восточного партнерства” в Вильнюсе в конце этой недели.

«Не должно быть потерь в торговле между Россией и Украиной из-за глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной. Даже наоборот - мы предусматриваем увеличение объемов торговли между двумя странами», - сказал дипломат.

«Украина понесла определенные потери и потери экономических возможностей с Россией. Это произошло еще до установления глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной. Мы бы сожалели о любом давлении, которое может совершаться на Украину», - сказал дипломат.

«Мы понимаем, что Украина в настоящее время в серьезной экономической ситуации. Мы поддерживаем предоставление Украине средств от МВФ, но существуют требования. В случае, если средства МВФ будут выделены, мы бы также предоставили Украине около 600 миллионов евро», - добавил он. (Напомним, Украина стремится получить от МВФ обещанный кредит в размере до 15 миллиардов долларов, но Фонд выставляет условия – в частности, повышение цен на газ и тепло для населения, что Киев считает неприемлемым. ЕС со своей стороны в настоящее время не выделил Украине 610 миллионов евро обещанной помощи - УНИАН.)

В то же время, дипломат отверг предложение правительства Украины провести консультации в трехстороннем формате ЕС-Украина-Россия.

«Мы имеем плодотворные дискуссии с Россией. Неформально мы уже говорили с Россией о Соглашении об ассоциации и зоне свободной торговли с Украиной. Но трехсторонние переговоры непродуктивны...», - добавил дипломат.

Как сообщал УНИАН, уже пятые сутки в Киеве продолжаются митинги против приостановки процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Протесты начались стихийно 21 ноября после того, как правительство издало распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 28-29 ноября с.г. в Вильнюсе.

24 ноября в Киеве на Европейской площади состоялся более чем стотысячный митинг. Многотысячные митинги прошли также по всей Украине.