Тимошенко требует надавить на власть ради подписания соглашения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении Тимошенко к Евромайдану, которое во время народного вече “За европейскую Украину!” на столичной Европейской площади обнародовала дочь Тимошенко Евгения.

В своем обращении Тимошенко отметила, что 21 ноября “произошел “черный четверг” и новейшее антиевропейское ГКЧП.

“Мы должны его немедленно остановить всеми национальными силами”, - подчеркнула Тимошенко и добавила, что это “грубый обман”, что подписание соглашения с ЕС остановилось по причинам экономических осложнений. “Нас просто по договорной цене продали тем, кто заплатил больше, кто дал гарантии Януковичу увековечить его власть”, - убеждена Тимошенко.

Она отметила, что сегодняшней задачей является “заставить Виктора Януковича изменить свое унизительное решение и подписать именно 29 ноября, именно в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом”.

“Нужно заставить их подписать наше соглашение 29 ноября, и именно в Вильнюсе, иначе они его не подпишут никогда”, - подчеркнула Тимошенко

По ее словам, также нужно “всем украинским обществом” требовать созыва заседания СНБО и отставки правительства.

Тимошенко призвала принять и передать Януковичу “именно такой ультиматум” и “ежедневно увеличивать на него давление со всех евромайданов Украины и мира”.

Во время оглашения этого обращения участники акции периодически скандировали: “Юле волю!” и “Банду прочь!”.