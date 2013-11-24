В Киеве начался 50-тысячный митинг за евроинтеграцию

Как передает корреспондент УНИАН, на площади присутствуют по меньшей мере 50 тыс. человек.

Европейская площадь не может вместить все количество людей, которые еще продолжают прибывать.

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Многие люди разместились на холме возле филармонии.